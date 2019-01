TÝR - Videoclip als Voraus zum neuen Album

Fünfeinhalb Jahre nach "Valkyrja" ist es am 08.03.2019 endlich soweit, dass über Metal Blade Records "Hel", das achte Studioalbum der färingischen Wikinger TÝR in die Läden kommt. Einen ersten Vorgeschmack liefert das nachfolgende Lyrikvideo zu 'Fire And Flame', das die Band wieder etwas weniger folkig als zuletzt präsentiert, den typischen Stil der Band jedoch beibehält. Wird sind gespannt, wie repräsentativ das Stück für das Album sein wird.

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: tr metal blade hel färöer