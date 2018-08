TÝR: Terji Skibenæs schmeißt hin!

Die Welt des Stahls vernahm gestern Abend eine überraschende Nachricht. Terji Skibenæs, seines Zeichens langjähriger Gitarrist der färingischen Folk-Metal-Institution TÝR, verlässt eben jene Band. Terji war seit 2001 fester Bestandteil der Truppe und sorgte durch sein nicht unbedingt wikingerhaftes Auftreten immer für einige Hingucker. Bemerkenswert ist dieser Austritt auch, weil TÝR sich gerade mitten in den Aufnahmen des achten Albums befindet. In seinem gestern in den sozialen Medien veröffentlichten Statement, spricht Terji zwar davon, dass es keinen Streit mit den beiden verbliebenen Mitgliedern gibt, doch der Zeitpunkt lädt natürlich zu Spekulationen ein. Sein letzter Auftritt mit TÝR wird auf dem schwedischen "Sabaton Open Air" Mitte August stattfinden.

Hier Terjis Nachricht im Wortlaut:

"This is it. I am now officially leaving the band TÝR after 17 years. After months of thinking this through carefully, I’ve finally come to the decision that it’s time for me to quit.

The reason is very simple: I have no desire whatsoever to play in TÝR anymore.

There’s no drama or anything going on between me and the others. It’s just me not having any joy to play the music in the style of TÝR anymore.

I want to thank Heri Joensen and Gunnar Thomsen for the all the time we had and I wish TÝR all the best in the future.

And thanks to all the fans for the support through the years.

My last show with Týr will be at Sabaton open air in August.

More news to follow soon about my future projects.

-Terji."