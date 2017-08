Thrashgranaten: ARTILLERY mit ONSLAUGHT auf Tour

Die dänisch-britische Invasion rollt einmal quer durch Europa. ARTILLERY wird dabei den dreißigsten Geburtstag des "Terror Squad"-Albums feiern und eine ganze Handvoll der Lieder des Rundlings spielen, und natürlich neben Klassikern auch ein paar Stücke vom aktuellen Album "Penalty By Perception". ONSLAUGHT wird als Co-Headliner dabei sein und den Anheizer werden EXARSIS und CHRONOSPHERE machen. Hier kann man dabeisein:



23/09 - Helvete Club - Oberhausen (DE)

24/09 - Hedon Club - Zwolle (NL)

25/09 - De Verlichte Geest - Roeselare (BE)

26/09 - Roxy Concerts - Flensburg (DE)

27/09 - Garage Deluxe - München (DE)

28/09 - Moonlight Music Hall - Diest (BE)

29/09 - Fuizenfest - Riel (NL) (ONSLAUGHT)

30/09 - Kiehool Burgum - Burgum (NL)

02/10 - Schwarzer Adler - Tannheim-Egelsee (DE)

03/10 - Escape Metalcorner - Vienna (AT)

04/10 - 7er-Club - Mannheim (DE)

05/10 - Musigburg - Aarburg (CH)

06/10 - Dada Live Club - Pavia (IT)

07/10 - Revolver Music Hall - Venice (IT)

08/10 - Borderline - Pisa (IT)

09/10 - Sala Utopia - Zaragoza (SP)

11/10 - SMAC de La Gespe - Tarbes (FR)

12/10 - Sala Upload - Barcelona (SP)

Quelle: Metal Blade Redakteur: Frank Jaeger Tags: artillery onslaught exarsis chronosphere