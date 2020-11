Till Lindemann und Peter Tägtgren beenden die Zuzsammenarbeit für LINDEMANN!

Till Lindemann (RAMMSTEIN) und Peter Tägtren (PAIN/HYPOCRISY) beenden ihre Zusammenarbeit für ihr Projekt LINDEMANN. Folgendes Statement wurde im sozialen Netzwerk von LINDEMANN gepostet:

Wie Till Lindemann und Peter Tägtgren heute bestätigen, haben die beiden Künstler ihre Zusammenarbeit am Projekt 'Lindemann' beendet. Beide werden in Zukunft ihre eigenen Pläne verfolgen. "Lindemann und Tägtgren arbeiten derzeit an einer endgültigen gemeinsamen Veröffentlichung, einer Live-DVD ihrer Show in Moskau 2020, die im Frühjahr 2021 veröffentlicht wird. Till Lindemann wird in Zukunft unter dem Namen 'Lindemann' in einem neuen Setup aktiv sein."