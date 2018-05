Tim Calvert (ex FORBIDDEN/NEVERMORE) gestorben.

Kommentieren

Tim litt seit einiger Zeit an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) und ist am 30.04.2018 an seiner Krankheit gestorben. Tim Calvert war lange Zeit Gitarrist bei den Bay-Area-Thrashern FORBIDDEN und später bei NEVERMORE aktiv, mit denen er das Album "Dreaming Neon Black" eingespielt hat. Tim ist 53 Jahre alt geworden



Quelle: Forbidden Homepage Redakteur: Holger Andrae Tags: tim calvert forbidden nevermore