Tom Morello & Serj Tankian covern Hit von GANG OF FOUR

Die beiden Musiker, die auf eine Reihe von Erfolgen mit RAGE AGAINST THE MACHINE, SYSTEM OF A DOWN und mit weiteren Projekten und Band sowie als Solokünstler zurückblicken können, haben sich das Stück 'Natural's Not In It' geschnappt und ein Cover daraus gebaut.

Hier kann man schon mal reinhören, hier die Raritäten-Sammlung erweitern.