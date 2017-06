Tony Martin - es wird ein drittes Album kommen

Der ehemalige BLACK-SABBATH-Sänger Tony Martin hat bestätigt, dass er sein drittes Soloalbum in Angriff genommen hat. Dazu hat er sich mit Schlagzeuger Danny Needham zusammen getan, der auch schon bei TONY MARTIN'S HEADLESS CROSS mit Tony zusammengearbeitet hat und zudem derzeit unter dem Pseudonym Dante für VENOM aktiv ist. Außerdem wird die Band vom amerikanischen Gitarristen Scott McClellan verstärkt. Das Album habe aktuell den Arbeitstitel "Thornz", nachdem der bisherige Wunschtitel "Book of Shadows" verworfen worden sei, da es bereits zahlreiche andere Projekte dieses Namens gegeben habe.



Tony Martin kündigt an, dass das Album heavier werden solle, als seine bisherigen Solowerke, was am eifrigen Werkeln des bis dato eher unbekannten Gitarristen Scott McCellan liege, der Tony vor circa vier Jahren über soziale Medien kontaktiert habe, indem er ihm ein Gitarrendemo überlassen habe. Aus der eher zufälligen Begegnung sei eine kreative Arbeitsatmosphäre geworden. Das Album wird zehn Lieder enthalten, die überwiegend von Tony Martin und Scott McCellan gemeinsam verfasst wurden, teils jedoch auch von Tony Martin allein.



Das mutmaßliche Titelstück 'Thornz' wird von einer Frau handeln, die mit den Folgen von Missbrauch zu kämpfen hat, außerdem finden sich in der Tracklist Titel wie das bereits erwähnte 'Book Of Shadows', 'No Shame At All', 'As The World Burns' und 'Damned By You'. Auf die Frage, ob das Album Keyboards enthalten werde, verneint Tony Martin. Das Album werde keine Keyboards enthalten, und sich komplett auf gitarrenbasierte Riffs konzentrieren. Es sein hart gewesen, Geoff Nicholls zu verlieren, und Tony habe das Gefühl gehabt, dass es nicht richtig gewesen wäre, Geoffs Anteil am Sound einfach zu ersetzen.

Daneben gibt Tony Martin zu Protokoll, dass es sich im Alter von 60 Jahren wahrscheinlich um sein letztes Soloprojekt handeln würde, dass er aber spätere Projekte auch nicht ausschließen wolle. Ebensowenig habe sein aktuelles Projekt irgendeinen Effekt darauf, ob, und wenn ja, wann eine mögliche Reunion mit Tony Iommi Wirklichkeit werden könne.