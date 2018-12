Tourankündigung EMMURE, RISE OF THE NORTHSTAR, OBEY THE BRAVE, FIT FOR A KING, ALPHA WOLF

Eine ganze Horde Metalcore-Bands wird uns im April heimsuchen. Fünf Band, das bedeutet aber auch, dass jede wieder nur relativ kurz spielen wird. Ich finde fünf Bands einfach zuviel, aber ich bin ja auch alt. Jedenfalls wird es hier abgehen:

05.04.19 FR Paris @ Gibus (no ROTN)

06.04.19 UK Leeds @ Key Club

07.04.19 UK Bristol @ The Fleece

08.04.19 UK Nottingham @ Rescue Rooms

09.04.19 UK Manchester @ Rebellion

10.04.19 UK London @ o2 Islington Academy

11.04.19 DE Wiesbaden @ Schlachthof

12.04.19 CH Zürich @ Impericon Festival (no OTB, ALPHA WOLF)

13.04.19 DE Oberhausen @ Impericon Festival

14.04.19 DK Søborg/Copenhagen @ Richter Gladsaxe

16.04.19 PL Warsaw @ Proxima

17.04.19 DE München @ Backstage

18.04.19 CZ Rep Prague @ Futurum

19.04.19 AT Vienna @ Impericon Festival (no OTB, ALPHA WOLF)

20.04.19 DE Leipzig @ Impericon Festival(no ALPHA WOLF)

21.04.19 DE Hannover @ Faust

23.04.19 DE Hamburg @ Markthalle

24.04.19 NL Utrecht @ Tivoli

25.04.19 DE Stuttgart @ Wizemann

26.04.19 BE Meerhout @ Groezrock (no ROTN, FFAK, ALPHA WOLF)

Hörprobe gefällig? Okay, hier ist 'Ice Man Confessions' von EMMURE: Youtube.