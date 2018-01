Tourstart heute für MISS MAY I, FIT FOR A KING, VOID OF VISION, CURRENTS

In Oberhausen geht es heute los, wenn der Viererpack auf große Europatour startet. Hier sind die Spielorte der "We Are Stronger Than Before"-TOUR 2018 von MISS MAY I, FIT FOR A KING, VOID OF VISION, CURRENTS

19.01.18 Germany Oberhausen @ Resonanzwerk

20.01.18 Holland Amsterdam @ Melkweg

21.01.18 Belgium Antwerp @ Kavka

22.01.18 UK Southampton @ Talking Heads

23.01.18 UK Glasgow @ G2

24.01.18 UK Birmingham @ Mama Roux’s

25.01.18 UK Manchester @ The Bead Shed

26.01.18 UK London @ Underworld

27.01.18 UK Bristol @ Exchange

28.01.18 France Paris @ Petit Bain

29.01.18 France Lyon @ Warmaudio

30.01.18 Germany Saarbrücken @ Garage

31.01.18 Switzerland Zürich @ Dynamo

01.02.18 Italy Milan @ Legend Club

02.02.18 Germany München @ Backstage

03.02.18 Hungary Budapest @ A38

04.02.18 Austria Wien @ Arena

05.02.18 Czech Rep Prague @ Futurum

06.02.18 Poland Warsaw @ Proxima

07.02.18 Germany Hannover @ Faust

08.02.18 Denmark Copenhagen @ Pumpehuset

10.02.18 Finland Helsinki @ Tavastia

12.02.18 Norway Oslo @ Uhørt

13.02.18 Sweden Stockholm @ Fryshuset Klubben

14.02.18 Germany Hamburg @ Logo

15.02.18 Germany Karlsruhe @ Stadtmitte

16.02.18 Germany Leipzig @ Conne Island

17.02.18 Germany Nürnberg @ Z-Bau

Zur Einstimmung gibt es hier ein MISS MAY I-Video der Metalcorler, die anno 2017 wieder richtig metaln: Youtube.