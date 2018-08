Dass das "Trveheim"-Festival zu den besten deutschen Events im traditionellen Metal-Bereich zählt, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben.

Dass es aber bereits jetzt für diesen August ausgebucht ist, das ist schon ein ganz besonderes Highlight. Wer also vom 24.-25.08.2018 im Hausler Hof in Hallbergmoos dabei sein will, muss sich jetzt schon bei diversen Online-Plattformen umschauen.

Keine Frage stellt sich derweil, dass es sich vom Line-Up her lohnt. Wo sonst sieht man exzellente Bands wie SATAN, POKOLGEP, WITCHFYNDE, Q5, PRAYING MANTIS, TYSONDOG, PORTRAIT, SKULLWINX oder REVEREND HOUND auf einem Gelände?

Also, schnell noch informieren und nach Resttickets Ausschau halten - es wird sicher genial!