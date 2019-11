Turilli / Lione RHAPSODY: Termine für die Europatour 2020 angekündigt

Die italienischen Symphonic Metaller Turilli / Lione RHAPSODY haben ihr Debütalbum »Zero Gravity (Rebirth And Evolution)« am 05. Juli 2019 via Nuclear Blast in die Läden gebracht. Nachdem sie kürzlich eine Lateinamerikatour für März 2020 angekündigt haben, stehen jetzt auch die Termine für Europa fest, in deren Rahmen die Band in 20 Städten in zwölf verschiedenen Ländern auftreten wird. Als Special Guests konnten dafür keine Geringeren als ihre Labelkollegen CELLAR DARLING gewonnen werden, wohingegen CANTERRA (13. - 25. April) und QANTICE (26. April - 08. Mai) als Opener fungieren werden. Unten gibt es alle Termine auf einen Blick!



Gitarrist/Keyboarder Luca Turilli kommentiert: "Wir freuen uns enorm, endlich wieder auf Europatour zu gehen - und das mit Fabio und natürlich der restlichen Band! Ich kann es kaum erwarten, neben einigen RHAPSODY-Klassikern auch unsere neuen Songs auf die Bühne zu bringen."



»Rebirth And Evolution« - Europatour 2020

w/ CELLAR DARLING, CANTERRA (*), QANTICE (**)



13.04. D München - Backstage (Halle)*

14.04. SLO Ljubljana - Kino Šiška*

15.04. H Budapest - Barba Negra*

17.04. B Bomal-Sur-Ourthe - Durbuy Rock*

18.04. CZ Prag - MeetFactory*

19.04. PL Warschau - Klub Proxima*

21.04. PL Danzig - B90*

22.04. D Hamburg - Gruenspan*

23.04. NL Eindhoven - Effenaar*

25.04. UK London - Islington Assembly Hall*

26.04. F Paris - Le Trabendo**

28.04. D Bochum - Matrix**

29.04. D Mannheim - MS Connexion Complex**

30.04. CH Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl**

02.05. E Barcelona - Sala Salamandra**

03.05. E Madrid - Shôko**

05.05. E Bilbao - Santana 27**

06.05. F Toulouse - Le Metronum**

07.05. F Lyon - CCO Villeurbanne**

08.05. I Trezzo sull'Adda (MI) - Live Club**

Tickets und VIP-Pakete sind seit letztem ab Freitag unter www.tlrhapsody.com/tour erhältlich sein.