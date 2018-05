Am 25.05.2018 erscheint das neue Album der US-Black-Metal-Formation UADA mit dem Titel "Cult Of A Dying Sun". Als Appetithappen kann ein Lyric-Video zu dem Song 'Snakes And Vultures' getestet werden.

