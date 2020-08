UFO-Gründungsmitglied Pete Way gestorben

Der englische Bassist Pete Way ist am gestrigen 14. August seinen Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlegen. Er gehörte zur Gründungsbesetzung von UFO, wo er zunächst bis 1982 spielte und einige Bandklassiker mitschrieb. Nach einer kurzen Rückkehr in den späten 80ern war er von 1991 bis 2008 wieder dauerhaft in der Gruppe.



Neben UFO war er auch in seiner Band WAYSTED und anderen Formationen aktiv und veröffentlichte einige Soloalben. Pete Way wurde 69 Jahre alt.





