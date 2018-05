UFO: Phil Mogg hört auf.

Sänger Phil Mogg (70) kündigt an, dass die nächste Tour mit UFO sein Abschied von der Bühne sein wird. Mogg ist das einzige Gründungsmitglied. welches die kompletten 50 Jahre in der Band war und welcher unter anderem solche Klassiker wie 'Rock Bottom' und 'Love To Love' mit geschrieben hat. Er überlässt es den anderen Bandmitgliedern, die Band mit einem Nachfolger fortzusetzen.

Quelle: Band Redakteur: Holger Andrae Tags: ufo phil mogg