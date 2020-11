ULTIMATIUM: Neues Video zum Albumrelease

Bevor am 27.11.2020 unter dem Titel "Virtuality" das neue Album der finnischen Prog-Power-Metaller ULTIMATIUM erscheint, gibt es noch ein Video zur Single 'Vengeance' zu sehen.

Die Tracklist des neuen Albums liest sich wie folgt:

1. Vengeance (4:11)

2. Run Like The Wind (3:43)

3. Hall of Heroes (3:07) (instrumental)

4. Mindcaptives (11:49)

5. The Seer (4:51)

6. Dark Cold Day (5:37)

7. Remorse (4:53)

8. (Don’t) Fear The Silence (4:50)

9. Digital Tower (8:21)

10. Ghost of Yesterday (5:07)

11. Scream (4:55)

12. Together (9:19