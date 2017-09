UMBRA ET IMAGO lassen die Fans finanzieren

Die karlsruher Band hat beschlossen, ihr kommendes Album "Die Unsterblichen - das Zweite Buch" über Pledgemusic finanzieren zu wollen. Die Kampagne steht bereits bei über 60% und wird noch eine Weile laufen! Wie es sich gehört, gibt es dabei nicht nur das neue Album in verschiedenen Ausgaben, sondern auch Pakete mit echten Fanschmankerln zu erwerben wie einzigartigen Gemälden und Bühnenkleidung. Schaut mal selbst rein in den Shop oder in die Kampagne. Natürlich verspricht die Band, die Unterstützer mit exklusiven Bildern und Informationen über das Album und den Fortschritt der Produktion zu versorgen. Besonders ins Auge zu fassen sind die Pakete, die den Namen des Unterstützers im Booklet und die Tickets für die Pre-Releaseparty beinhalten, da diese nur noch für kurze Zeit erhältlich sein werden.

Das eigentliche Album soll mit aufwendigem Artwork und dickem Booklet produziert werden. Ich denke, dass dürfte der eigentliche Grund für die Schwarmfinanfierzung sein. Zahlreiche Bands haben es vorgemacht, eine solche, per Crowdfunding selbstfinanzierte Scheibe bedeutet, seine Kunst ohne Einschränkungen umsetzen zu können. Grundsätzlich finde ich das spannend, meine Lieblingsband macht das schon seit einigen Alben so. 18 Euro für das Album empfinde ich auch als passend. Daher: schau mal rein!

Übrigens hat die Band seit kurzem einen neuen Clip online. Schaut euch mal 'The Animal's Blues' an: Youtube.