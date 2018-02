UNDEROATH: Neues Album nach acht Jahren!

Die Metalcoreler aus Tampa, Florida, haben sich acht Jahre Zeit gelassen, bevor sie am 6. April endlich über Fearless Records mit ihrem sechsten Album um die Ecke kommen werden. Das neue Werk wird "Erase Me" heißen und die erste Single 'On My Teeth' ist bereits verfügbar: Youtube.

Nach der Reunion-Tour war es zu erwarten gewesen, dass UNDEROATH auch im Studio weitermachen würden. So hat die Band das Album mit Matt Squire als Produenten im Sommer 2017 eingespielt und wird es auf dem Hurricane Festival und auf dem Southside Festival vorstellen. Die Band kommentiert:

Schlagzeuger Aaron Gillespie sagt: "Wir wollen beweisen, dass wir das alles gerade in der möglichst aufrichtigsten Art und Weise tun. Wir haben uns noch nie so im Einklang mit uns selbst gefühlt. Als Menschen, als Musiker und in unserer Weltanschauung".



Sänger Spencer Chamberlain: "Wir haben uns alle einen Schritt voneinander entfernt und dann festgestellt, dass wir eine Familie sind. Wir haben das sehr vermisst. Wir haben uns vermisst. Wir haben einmal die Entscheidung getroffen nie mehr als Underøath zusammen zu spielen. Das haben wir ein paar Jahre lang sacken lassen. Aber wir haben uns selbst wieder aufgebaut, unsere Freundschaft - und dann am Ende die Band wieder aufgebaut".

