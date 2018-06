UNDERTOW enthüllte heute das äußerst geschmackvolle Albumcover von Björn Gooßes ihres am 21. September via El Puerto Records erscheinenden neuen Albums, das den verheißungsvollen Titel "Reap The Storm" trägt.

