UNDER THE BLACK SUN 2019: Die Tagesaufteilung ist veröffentlicht

Für das Festival UNDER THE BLACK SUN Open Air 2019 ist die Tagesaufteilung bekannt gegeben worden.



In alphabetischer Reihenfolge sieht das so aus:



Donnerstag 27.06.2019

ARS VENEFICIUM

FRANTIC AGGRESSOR

NASHMEH

PESTKRAFT

SABATHAN

SAMMATH



Freitag 28.06.2019

ALBEZ DUZ

AZAGHAL

CARONTE

KYY

NARBELETH

NOCTURNAL BREED

PANZERFAUST

SISYPHEAN

UADA

URN



Sonnabend 29.06.2019

CURSE UPON A PRAYER

DRUDENSANG

HELLFIRE DEATHCULT

KRATER

NEKKROFUKK

NEMESIS SOPOR

POSSESSION

TAAKE

THE COMMITTEE

TOTALSELFHATRED



Die Running Order soll zeitnah folgen. Das Festival findet vom 27.06. bis 29.06.2019 in Friesack bei Berlin statt.

