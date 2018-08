UNDER THE BLACK SUN 2019: POSSESSION und CURSED UPON A PRAYER bestätigt

Für das UNDER THE BLACK SUN Festival 2019 auf der Freilichtbühne in Friesack sind bereits die ersten zwei Bands bestätigt worden.



Mit am Start werden die Belgier von POSSESSION und die Finnen von CURSED UPON A PRAYER sein. Das Festival findet vom 27.6.-29.6.2019 statt.



Early-Bird-Tickets sind bereits erhältlich.

