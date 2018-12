UNDER THE BLACK SUN 2019: TAAKE und NEMESIS SOPOR bestätigt

Für das UNDER THE BLACK SUN Festival 2019 auf der Freilichtbühne in Friesack sind mit TAAKE und NEMESIS SOPOR zwei weitere Bands bestätigt worden.



Das bisher bestätigte Billing sieht wie folgt aus:



ALBEZ DUZ

ARS VENEFICIUM

CARONTE

CURSE UPON A PRAYER

DRUDENSANG

HELLFIRE DEATHCULT

KRATER

KYY

NEKKROFUKK

NEMESIS SOPOR

NOCTURNAL BREED

POSSESSION

SABATHAN

SAMMATH

TAAKE

THE COMMITTEE



Das Festival findet vom 27.6.-29.6.2019 statt. Aktuell sind noch wenige Early-Bird-Tickets verfügbar.

