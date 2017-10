UNEVEN STRUCTURE und VOYAGER am 23.10. in München!

Die französischen Djentlemen UNEVEN STRUCTURE und die australischen Proggies VOYAGER befinden sich gerade auf der "Cooking The Man Tour 2017" und machen dabei am 23.10.2017 Halt in Müchen, genauer im Backstage! Karten gibt es HIER, Beginn ist um 20:00. Wer modernen Prog mag, sollte sich die Shows nicht entgehen lassen!

Tags: uneven structure voyager