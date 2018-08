UNLEASHED mit neuer Scheibe im Oktober

Genauer gesagt am 26. Oktober. Dan wird Napalm Records das neue Album "The Hunt For White Christ" loslassen, das mit folgenden Titel wird aufwarten können:

Lead Us Into War

You Will Fall

Stand Your Ground

Gram

Terror Christ

They Rape The Land

The City Of Jorsala Shall Fall

The Hunt For White Christ

Vidaurgelmthul

By The Western Wall

Open To All The World

Es wird das 13. Album der Band sein, das es mal wieder in vielen verschiedenen Versionen, manche regional limitiert, geben wird. Da ist zum Ersten natürlich der Download, dann ein Digipack, dann eine Gatefold Vinyl-LP in schwarz. Vinyl gibt es auch in gold, aber auf 100 Stück limitiert, und ich eisblau, limitiert auf 2000 Stück. In den USA wird es noch ein Bundle geben aus Digipack und T-Shirt und für alle die schwarze Vinylausgabe mit T-Shirt. Das alles und verschiedene Kleidungsstücke sind bereits vorbestellbar bei Napalm Für die echten Fans wird noch eine Deluxe-Box erscheinen, die exklusiv im Napalm Webshop erhältlich sein wirdund die noch zusätzlich diese Dinge enthalten wird:

Thorhammer Logo Pendant (Kettenanhänger - das sieht wirklich cool aus!)

Album Cover Flagge

Bedrucktes cut out Thorhammer/Logo Arm Patch

Band Foto Karte

Hier ist ein Bild davon: