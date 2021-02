UNLEASH THE ARCHERS: Europatour angekündigt

Die aus Vancoucer stammende Band UNLEASH THE ARCHERS hat sich vorgenommen, im Herbst durch Europa zu touren. Weiterhin mit dabei werden STRIKER und NORTHTALE sein.



Frontfrau Brittney Slayes sagt dazu: "Ich denke, es versteht sich von selbst, dass wir uns wahnsinnig freuen, wenn wieder live Konzerte stattfinden können. Dass wir im letzten Jahr überhaupt nicht auf Tour gehen konnten, war sehr schmerzhaft, und das nicht nur, weil wir es lieben, unsere Musik live zu spielen, sondern auch, weil wir unsere Fans wie verrückt vermissen! Wir können es überhaupt nicht erwarten, eure grinsenden Gesichter wiederzusehen und euch auf unseren Shows zu treffen. Außerdem freuen wir uns extrem, dass wir unser neues Album zum ersten Mal live spielen können! Wir haben es schon immer geliebt, von euch zu hören, welche eure Lieblingssong sind und wir sind sicher, dass wir eure Stimmen diesen Winter wieder laut und deutlich auf der "Soul-Bounding Across Europe Tour" hören werden! Bis ganz bald!"



Folgende Termine sind für die "Soul-Bounding Across Europe Tour" bestätigt:

24.11. (DE) Berlin, Columbia Theater

25.11. (DE) Hamburg, Kronensaal

26.11. (DE) Kassel, Goldgrube

27.11. (CZ) Zlin, Winter Masters of Rock *

28.11. (PL) Wroclaw, Pralnia

30.11. (SI) Ljubljana, Orto Bar

01.12. (AT) Vienna, Szene

02.12. (HU) Budapest, Barba Negra

03.12. (DE) Geiselwind, Christmas Bash *

04.12. (DE) Mannheim, 7er Club

05.12. (DE) Leipzig, Hellraiser

07.12. (FR) Lyon, Warmaudio

08.12. (FR) Paris, Backstage

09.12. (FR) Toulouse, L'Usine a Musique

10.12. (ES) Bilbao, Stage Live

11.12. (ES) Madrid, Shoko

12.12. (ES) Barcelona, Razzmatazz 2

14.12. (IT) Milan, Legend Club

15.12. (CH) Aarau, Kiff

16.12. (DE) Siegburg, Kubana

17.12. (BE) Aarschot, De Klinker

18.12. (NL) Eindhoven, Dynamo

19.12. (DE) München, Backstage Halle

* UNLEASH THE ARCHERS only

