UNRAVEL: Erster Song vom Debütalbum

Die australische Death-Metal-Formation UNRAVEL veröffentlicht am 13.04.2018 via Testimony Records ihr Debütalbum "Eras Of Forfeit". Bereits jetzt gibt's mit 'Fosterin The Festering Spawn' den ersten Song daraus im Netz.

Das Album enthält insgesamt die folgenden elf Titel:

1. Arbitraitor

2. No Validation For Violation

3. Reign Of Wasps

4. Carcinogenesis

5. Sycophant

6. Isle Of Rot

7. Perpetual Servitude

8. Scorched

9. Fostering The Festering Spawn

10. Mortals’ Thirst

11. Vermankind

Das Cover-Artwork stammt von Dan Seagrave.