Die australische Death-Grind-Formation UNRAVEL, die am 13.04.2018 ihr Debütalbum "Eras Of Forfeit" veröffentlicht, hat als Vorgeschmack einen zweiten Song daraus im Netz veröffentlicht. Der Titel lautet 'Reign Of Wasps'.

