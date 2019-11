UNTIL THE STORM: Alternative Metal in US-Tradition

Melodisch, eingängig, strikt und technisch sehr sauber gespielt, mit Rockelementen gesprengselt: so stellt sich die Stilrichtung dar, die gemeinhin die Schublade "Alternative Metal" füllt. Eine neue Band aus der Lade scheinen UNTIL THE STORM zu sein, die ihr erstes Stück 'Roads The Lost' heute vorgestellt hat.

Der Vierer stammt aus dem kalifornischen Santa Barbara und wird wohl demnächst mit einem Album aufwarten.

Foto: (c) mit freundlciher Genehmigung von TAG Publicity