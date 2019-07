URARV - letzte Show vor der Arbeit am dritten Album

Die norwegischen Black-Metal-Avantgardisten URARV um Aldrahn, Sturt und Trish werden auf dem "Midgardsblot Metalfestival 2019", das vom 14.-18.08.2019 im norwegischen Borre (Westfold) stattfinden wird, ihren für längere Zeit letzten Liveauftritt spielen. Der Grund für die anstehende längere Livepause ist glücklicherweise der unmittelbar bevorstehende Beginn der Arbeiten am dritten Album, die - wie Frontmann Aldrahn heute in einer Videobotschaft bekannt gab - viel Raum und Zeit in Anspruch nehmen werden.



Quelle: Aldrahn via Videobotschaft Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: urarv aldrahn trish sturt midgardsblot