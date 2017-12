URIAH HEEP: Neues Album kann über Pledgemusic bestellt werden!

"Living The Dream" wird nächstes Jahr erscheinen. Dafür wird URIAH HEEP im Januar mit Produzent Jay Ruston ins Studio gehen und das Resultat bekommen wir in der zweiten Jahreshälfte zu hören. Doch schon jetzt kann man das Album und verschiedene Fan-Goodies vorbestellen: CDs, signierte CDs, Vinyl, T-Shirts und noch viel exklusivere Dinge. Den Vogel schießt aber das hier ab, finde ich: Zwei Tickets zu einer URIAH HEEP-Show und die Chance, mit der Band beim Soundcheck einen Song zu spielen! Oder das hier: Einen Pass für alle Headliner-Shows auf der "Living The Dream"-Tour inklusive Meet And Greet! Also, schaut mal selbst: pledgemusic.

uriah heep living the dream pledgemusic