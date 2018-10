URROCK FESTIVAL 2018 fast ausverkauft, Running Order

Das in Stans (Schweiz) am 9. und 10. November stattfindende Festival meldet, dass nur noch wenige Tickets verfügbar sind, die man bei Ticketcorner.ch bestellen kann. Hier ist die Running Order für die beiden Tage:

Freitag, 9.11.

22:30 Uhr EMIL BULLS

21:00 Uhr EXILIA

19:30 Uhr BROKEN FATE

18:00 Uhr AVVEN

Samstag, 10.11.

22:30 Uhr SHAKRA

20:30 Uhr THE NEW ROSES

19:00 Uhr THUNDERMOTHER

17:40 Uhr FURY

16:20 Uhr GODS OF SILENCE

15:00 Uhr BLACKENING

Weitere Informationen gibt es auf der Festivalwebseite urrock.ch.