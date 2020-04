U.D.O - und das Musikkorps der Bundeswehr

U.D.O. hat sich mit dem Musikkorps der Bundeswehr zusammen getan und veröffentlicht am 17. Juli 2020 ein gemeinsames Album mit dem Titel „We Are One“.

Das Musikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling begleitet die Band um den ehemaligen ACCEPT-Sänger Udo Dirkschneider in musikalischer Hinsicht. Dirkschneider und Scheibling haben insgesamt fünfzehn neue Titel komponiert und arrangiert. Ebenfalls am Songwriting beteiligt waren auch die beiden ehemaligen Accept-Mitstreiter Stefan Kaufmann und Peter Baltes, sowie die musikkorpseigenen Komponisten Guido Rennert und Alexander Reuber.

Udo Dirkschneider dazu: „Wir alle leben auf diesem einen Planeten. Egal wer wir sind, was wir machen und was unsere Beweggründe sind, wir alle haben auch nur diesen einen Planeten. Es gibt keinen Planeten B. Wenn ich die Bilder von dem ganzen Plastikmüll sehe, der in unseren Weltmeeren schwimmt oder wenn ich in den Nachrichten von der nächsten Klimakatastrophe höre, dann frage ich mich, wie verantwortungslos und leichtfertig wir doch manchmal sind. Es geht dabei ja auch nicht nur um uns, sondern auch um alle anderen, die auf diesem Planeten leben, es geht auch um unsere Kinder.“

Tracklist:

01 - Pandemonium

02 - We Are One

03 - Love And Sin

04 - Future Is The Reason Why

05 - Children Of The World

06 - Blindfold (The Last Defender)

07 - Blackout

08 - Mother Earth

09 - Rebel Town

10 - Natural Forces

11 - Neon Diamond

12 - Beyond Gravity

13 - Here We Go Again

14 - We Strike Back

15 - Beyond Good And Evil