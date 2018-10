U.D.O. - Line-up wieder komplett

Eine gute Woche nach der Ankündigung Fitty Wienholds, U.D.O. zu verlassen, präsentieren uns Udo Dirkschneider & Co. mit Tilen Hudrap (u.a. bekannt von PARADOX, VICIOUS RUMORS, PESTILENCE) den Nachfolger am Bass, während auch die Position des zweiten Gitarristen neu besetzt ist, sodass an der Seite von Andrey Smirnov zukünftig Dee Dammers in die Saiten greifen wird. Das neu formierte Quintett begebe sich nun direkt zu den Proben für die anstehende ausgedehnte Russland-Tour, so heißt es auf der Bandhomepage.

