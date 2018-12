U.D.O.: DAVID REECE als Support bestätigt!

Ende Januar startet die Steelfactory-Tour von U.D.O. Bei den Terminen in Deutschland und der Schweiz der Steelfactory-Tour wird kein geringerer als DAVID REECE als Support mit dabei. Bekanntermaßen trennte sich ACCEPT nach der Tour zum "Russian Roulette" Album von Udo Dirkschneider um kommerziell erfolgreicher zu werden. Die Geschichte ist bekannt, die mit DAVID REECE aufgenommene Platte "Eat The Heat" erwies sich als kommerzieller Flop. Und bei der darauffolgenden Tour kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Sänger und Peter Baltes, was damals dann zur Auflösung von ACCEPT führte.



Von U.D.O wird es auf der kommenden Tour wie angekündigt nur Stücke aus dem aus dem reichhaltigen eigenen Backkatalog geben, nachdem man das Kapitel ACCEPT Songs mit dem Abschluss der Tournee und dem Banner DIRSCHNEIDER für zumindest vorerst beendet erklärt hat. Bei DAVID REECE, der vor kurzem erst sein sein drittes Soloalbum "Recillent Heart" veröffentlicht hat, besteht dahingehend zumindest die Möglichkeit die eine oder andere Nummer vom inzwischen zurecht von vielen Fans geschätzten "Eat The Heat" Album zu hören gibt.



U.D.O. + DAVID REECE



Feb. 01 - Heidelberg, GER @ Halle 02

Feb. 02 - Obertraubling-Regensburg @ Eventhall Airport

Feb. 03 - Stuttgart, GER @ LKA- Longhorn

Feb. 06 - München, GER @ Backstage WERK

Feb. 07 - Pratteln, SWI @ Z7

Feb. 08 - Memmingen, GER @ Kaminwerk

Feb. 09 - Schwalmstadt, GER @ Festhalle Treysa

Feb. 10 - Leipzig, GER @ Felsenkeller

Feb. 12 - Oberhausen, GER @ Turbinenhalle

Feb. 13 - Hannover, GER @ Capitol

