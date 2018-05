Über sämtliche (Schmerz)Grenzen mit IN LOVE YOUR MOTHER

Wer schon beim kurzen Ersteindruck namens 'The Painter 10.1' vom neuen ILYM-Album "Greatest Hits" Schmerzen hat, sollte einen großen Bogen um die Truppe aus der Schweiz machen. Dadacore in Reinform. Ist das Kunst? Kann das weg? Entscheidet selbst.

Heute findet Am Damm in Zürich eine Vernissage zum neuen Album inklusive Pre-Listening-Party statt. Release ist wiederum am 26.Mai im Werk 21, Zürich.

Quelle: www.ilymmusic.com Redakteur: Timon Krause Tags: in love your mother greatest hits neues album release vernissage