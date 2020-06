Und noch ein Clip der TALES OF THE TOMB

Das dürfte eine der aktivsten Bands bei YouTube sein. Die kürzlich auf Terzettstärke erweiterte kanadische Death-Metal-Truppe TALES OF THE TOMB hat dort ein Zwei-Gitarren-Playthrough des älteren Stücks 'The Nightmare Hall' hochgeladen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/