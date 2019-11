Under The Black Sun 2020: Bandbreite wächst

Genau am ersten Juliwochenende 202 wird im brandenburgischen Friesack das Under The Black Sun 2020 stattfinden, ein Festival, das viele Black und Dark Metal Bands an einem Ort vereint.

Tickets gibt es hier und das sind die Hauptargumente:

DESASTER

ARKONA

DEMONICAL

ANCIENT RITES (Special Old-School-Set)

ENDEZZMA

ILLUM ADORA

MYSTIFIER

WHISKEY RITUAL

PSYCHONAUT 4

LIBER NULL

GOATH

IN TWIGHLIGHT´S EMBRACE

TOTAL HATE

SUR AUSTRU

DARKMOON WARRIOR

LUCIFERCON

NAGLFAR

FORSTMOON ECLIPSE

SARKRISTA

Hier die Retrospective des diesjährigen UTBS-Festivals des Youtubers Doc Rock: