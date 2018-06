Update zum Zustand von Ralph Santolla

In einer traurigen Nachricht hat Ralph's Sohn gestern auf seiner Facebook-Seite geschrieben, dass für seinen Vater keine Hoffnung mehr bestehe. Am morgigen Mittwoch wird die Familie die Maschinen abstellen lassen und Ralph von seinem Leiden erlösen.



Das gesamte Powermetal.de-Team wünscht der Familie und allen Angehörigen viel Kraft in dieser Zeit.

Wer sich mit der Familie in Verbindung setzen möchte, kann dies gerne tun und sollte die Facebook-Kanäle von Dorian Angelo Santolla oder April Williams nutzen, um ein Lebewohl zu senden!