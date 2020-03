VADER: Album-Artwork zun neuen Album

Die polnische Death-Metal-Band VADER wird am 01.05.2020 ihr neues Album "Solitude In Madness" via Nuclear Blast veröffentlichen. Nun wurde für das 16. Album das Cover veröffentlicht. Es stammt von Wes Benscoter (Autopsy, Cattle Decapitation).



"Die Menschheit lernt nie aus ihren Lektionen", sagt Peter Wiwczarek. "Ich spüre, dass die Spannungen auf der ganzen Welt weiter zunehmen. Die Menschen haben den wahren Schmerz vergessen, von einem größeren Standpunkt aus gesehen. Generationsübergreifend: die neue Generation respektiert die alte nicht und ich würde behaupten, dass sie sich selbst nicht einmal respektieren. Unser Alltag findet im Fernsehen statt, da ist also keine Seele mehr übrig. Alles ist leer. Ich denke, die Technologie saugt auch den Menschen aus uns heraus. Es gibt heute mehr einsame Menschen als je zuvor und dennoch sollen wir durch Technologie miteinander verbunden sein. Es ist Wahnsinn! Von dort stammt eigentlich der Titel "Solitude in Madness". Natürlich gehe ich diese Themen komplett auf Vader-Art an. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und mich durch diese Geschichten auszudrücken."



Die Tracklist liest sich so:

1. Shock And Awe

2. Into Oblivion

3. Despair

4. Incineration Of The Gods

5. Sanctification Denied

6. And Satan Wept

7. Emptiness

8. Final Declaration

9. Dancing In The Slaughterhouse

10. Stigma Of Divinity

11. Bones

Das Album kann bereits im Label-Shop vorbestellt werden.

Quelle: Head of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: vader solitude in madness cover wes benscoter peter wiwczarek shock and awe