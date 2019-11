VAINSTREAM-Rockfest 2020 mit ersten Bands

Das Vainstream Rockfest in Münster hat eine erste Bandwelle für die Ausgabe im kommenden Jahr veröffentlicht.

So werden unter anderem BOYSETSFIRe, OF MICE & MEN, LIONHEART und BOSTON MANOR am 27.06.2020 am Hawerkamp in Münster spielen. Weitere Bands werden in den nächsten Monaten folgen.