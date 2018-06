VANDALLUS: Neues Label, neues Album

Pure Steel Records gibt sich barbarisch und hat VANDALLUS unter Vertrag genommen. Die Band aus Cleveland / Ohio vereint in ihren Reihen Musiker von MIDNIGHT, BREAKER, WRETCH und DESTRUCTOR, also dem größten Teil der sehr aktiven Cleveland-Szene und brachte 2016 bereits ihr Debüt "On The High Side" heraus. Im September folgt nun der Nachfolger "Bad Disease" und Fans von lässigem, melodischem Hard Rock sollten sich den Termin schon mal vormerken.

