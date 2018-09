VANHELGD mit Video

Nein, die heißen wirklich VANHELGD, ich habe mich da nicht vertippt. Das Album "Deimos Sanktuarium" wird am 12. Oktober erscheinen und uns nordischen Death Metal bescheren. Den Opener 'A Plea For Divine Necromancy' können wir jetzt bereits als Video sehen und hören: Youtube.

Die gesamte Trackliste wird so lauten:

1. A Plea For Divine Necromancy

2. Så förgås världens härlighet

3. Vi föddes i samma grav

4. Profaned Is The Blood Of The Covenant

5. The Ashes Of Our Defeat

6. The Silent Observer

7. Här finns ingen nåd