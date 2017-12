VAN CANTO mit neuem Leadsänger, neuem Album und neuer Tour.

Nachdem Sly schon im August wegen privater Veränderungen seinen Ausstieg aus der Band bekanntgegeben hat, konnte Hagen Hirschmann als neuer Leadsänger verpflichtet werden. Zusammen mit Jan Moritz (Bass) sorgt Ike, der im Studio und bei ausgewählten Gigs wieder mit dabei ist, für eine Doppelbass-Bedienung. Wer jetzt mitgezählt hat, wird feststellen: Bei VAN CANTO gibt es jetzt sieben Stimmen. Es erscheint das siebte Album und so heißt die neue Tour folgerichtig: Tour Number Seven. Supportbands sind EVERTALE und MoonSun.



Hier die Tourdaten:



20.09.2018 Amsterdam, Melkweg (NL)

21.09.2018 Vosselaar, Biebob (BE)

22.09.2018 Oberhausen, Turbinenhalle (DE)

23.09.2018 Hannover, Musikzentrum (DE)

04.10.2018 Berlin, Lido (DE)

05.10.2018 Hamburg, Markthalle (DE)

06.10.2018 München, Technikum (DE)

07.10.2018 Frankfurt, Batschkapp (DE)

18.10.2018 Saarbrücken, Garage (DE)

19.10.2018 Paris, Petit Bain (FR)

20.10.2018 Pratteln, Z7 (CH)

21.10.2018 Ludwigsburg, Rockfabrik (DE)

