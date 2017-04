VAN MORRISON: Umfassendes CD-Set der Zeit bei Bang Records erscheint

Legacy Recordings, die Spezialitäten-Abteilung von Sony Music Entertainment, veröffentlicht am 28. April 2017 unter dem Titel "The Authorized Bang Collection" ein drei CDs umfassende Deluxe-Set des seit knapp zwei Jahren offiziell als "Sir" zu titulierenden irischen Künstlers VAN MORRISON. Dieses stellt die erste offizielle CD-Veröffentlichung dar, die sich umfassend mit seiner Zeit beim 1965 vom legendären US-Songwriter und Produzenten Bert Berns gegründeten Label Bang Records befasst.

Sämtliche Tracks auf CD 1 ("The Original Masters"), auf der unter anderem Klassiker vom Schlage 'Spanish Rose' oder 'Brown Eyed Girl' enthalten sind und CD 2 ("Bang Sessions & Rarities"), die neben anderen Perlen auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen von 'Midnight Special' oder 'Beside You' beinhaltet, wurden einst von Bert Berns produziert und erscheinen nun erstmals auf CD.

Nicht minder essentiell fällt aber auch CD 3 ("Contractual Obligation Session") aus, deren Inhalt bislang lediglich in Bootleg-Kreisen für Furore zu sorgen wusste, schließlich hatte der gute Mann in erster Linie seinen Vertrag zu erfüllen und kümmerte sich einst nicht weiter um die Aufnahmen. Der in Irland als einer der ganz großen seiner Zunft geltende VAN MORRISON liefert aber auch darauf - in insgesamt 31 (!) Tracks wohlgemerkt - eine imposante Leistungsschau und stellt in den mitunter eher minimalistisch und teils sehr kurz gehaltenen Vorstellungen auch seinen ureigenen Humor unter Beweis.

Quelle: Promoteam Schmitt & Rauch Redakteur: Walter Scheurer Tags: legacy-club promoteam schmitt rauch van morrison