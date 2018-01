VELVET VIPER: Zurück mit neuem Album

VELVET VIPER meldet sich mit mit neuen Album "Respice Finem" zurück, welches am 16. März über Soulfood/GMR Records erscheint. Produziert von Kai Hansen (GAMMA RAY), schließt die Band um Sängerin Jutta Weinhold mit ihrem neuen Songmaterial nahtlos an alte ZED YAGO Zeiten an.



Jutta Weinhold und Gitarrist HolgerMarx erweckten 2016/17 VELVET VIPER nach langer Auszeit wieder zum Leben. Es entstanden elf neue Songs in klassischer Heavy-Metal-Manier, welche auf dem neuen Album vertreten sein werden.

VELVET VIPER "The Return Of ZED YAGO" Tour 2018:

05.04.18 Hamburg – Logo

06.04.18 Lüdenscheid – Dahlmann-Club

09.05.18 Dortmund – Piano-Club

10.05.18 Hamburg – Hafen-Open-Air

29.09.18 Hinte - Coast Rock Open Air

02.11.18 Stemwede – Live House

22.11.18 Miltenberg – Beavers

23.11.18 Olching – Legends Lounge

24.11.18 Burglengenfeld - VAZ