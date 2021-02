VELVET VIPER stellt Songtitel vor

Jutta Weinhold und ihre Mannen haben neue Songs auf Lager. Am 23.04.2021 veröffentlicht VELVET VIPER das neue Album "Cosmic Healer" bei Massacre Records.



Heute wurde nun die aktuelle Tracklist bekannt gegeben:



1. Sword Sister

2. Let Metal Be Your Master

3. Cosmic Healer

4. Holy Snake Mother

5. Voice Of An Anarchist

6. Sassenach

7. Osiris

8. On The Prowl

9. Long Shadows

10. Darkness Of Senses

11. Götterdämmerung (Acoustic Version)



Das Album wurde von Ralf Basten gemischt und von Alexander Krull im Mastersound Entertainment Studio gemastert.