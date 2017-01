VENENUM-Debüt kommt bald!

Kaum eine Band hat im deutschen Death-Metal-Underground in den letzten Jahren so viel Staub aufgewirbelt wie VENENUM - und das nur mit einer EP und Live-Gigs!

(Gut, manch einer würde hier die Namen CHAPEL OF DISEASE oder SULPHUR AEON nennen, aber beide Bands haben schon zwei Alben veröffentlicht, der Vergleich hinkt also).

Jetzt hat das Warten aber ein Ende: Am 17.03. kommt "Trance Of Death". Mit Sepulchral Voice Records hat man sich zudem ein echtes Underground-Label gesucht. Das Artwork kommt von Timo Ketola, der schon für Größen wie DISSECTION oder DEATHSPELL OMEGA tätig war.

Ein Review folgt sicher schon bald!

