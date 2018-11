VENOM - Cronos & Co. mit neuem Album

Wie von VENOM eben bekannt gegeben wurde, wird am 14.12.2018 das neue und fünfzehnte Studioalbum der Black-Metal-Urväter um Conrad "Cronos" Lant erscheinen. Das Album namens "Storm The Gates" wird zunächst als CD über Spinefarm/UMG in die Läden kommen. Die Vinyl- und Kassetten-Auflagen sollen Anfang 2019 folgen.



Die Titelliste lautet wie folgt:

1. Bring Out Your Dead

2. Notorious

3. I Dark Lord

4. 100 Miles To Hell

5. Dark Night [Of The Soul]

6. Beaten To A Pulp

7. Destroyer

8. The Migthy Have Fallen

9. Over My Dead Body

10. Suffering Dictates

11. We The Loud

12. Immortal

13. Storm The Gates