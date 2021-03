VENOM - Ein Boxset der Tony-Dolan-Ära soll bald erscheinen.

Wie Tony "Demolition Man" Dolan, der Frontmann von VENOM INC. und von 1989 bis 1992 auch Bassist und Sänger von VENOM kürzlich auf seinem offiziellen Facebook-Profil bekannt gab, sollen die teils sehr gesuchten Releases aus seiner Zeit mit VENOM noch in diesem Jahr über BMG neu aufgelegt werden.

Es handelt sich hierbei um "Prime Evil" (1989), die "Tear Your Soul Apart"-EP (1990), "Temples Of Ice" (1991) und "The Waste Lands" (1992). Digital sind die Werke bereits wieder verfügbar, doch laut Tony Dolan sollen sie in Bälde auch physisch wieder erhältlich sein, und zwar zunächst als Boxsets für Vinyl- und CD-Sammler, natürlich mit Bonusmaterial, sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch separat.

Über die genauen Inhaltsverzeichnisse der Boxen und alles Weitere, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald das Label die entsprechenden Ankündigungen verschickt.







Quelle: Tony Dolan via Facebook, Brave Words Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: venom venom inc mantas demolition man jeff dunn tony dolan temples of ice prime evil waste lands tear your soul apart bmg