VENOM INC. - Mantas erholt sich von Herzattacke

VENOM INC.- und MPIRE OF EVIL-Gitarrist Jeff "Mantas" Dunn erholt sich nach seinen eigenen Angaben derzeit von einer schweren Herzattacke, welche er am 30.04.2018 in seiner portugiesischen Wahlheimat erlitten hat. Danach musste der VENOM-Gründer im Rettungswagen wiederbelebt werden und erhielt in der Klinik einen doppelten Bypass. Mantas erzählt, dass er sich inzwischen wieder zu Hause befinde und hart an seiner hoffentlich vollständigen Genesung arbeite. Er hofft, uns alle bald wieder von einer Bühne aus begrüßen zu können.

Auch die Redaktion von POWERMETAL.de wünscht Mantas von Herzen alles erdenklich Gute für eine baldige Genesung!



Get well soon, Jeff!