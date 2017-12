VENOM: neue Single am Freitag

Am Freitag, dem 22.12.2017 wird es über Spinefarm Records eine neue Single von VENOM geben. Cronos und seine Mannen haben den bereits live aufgeführten neuen Song '100 Miles To Hell', sowie die weiteren unveröffentlichten Songs 'We The Loud' und 'Beaten To A Pulp' zu einer EP zusammengefasst, die als digitaler Download, als Vinyl und als Musikkassette erhältlich sein wird. Die zahlreichen CD-Liebhaber unter uns werden erst einmal warten müssen, und hoffen, dass alle drei Songs auch auf dem für 2018 zu erwartenden neuen Album zu hören sein werden.

